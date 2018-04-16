Прилизанная Боярская оголилась на престижной премии

В Москве состоялась церемония награждения престижной театральной премии "Золотая маска". Среди гостей мероприятия отметились Ирина Апексимова, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Костолевский, Юлия Меньшова и многие другие. Особое внимание привлекли к себе актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Артистка вышла в свет в черном платье с провокационно открытым и прозрачным верхом.
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