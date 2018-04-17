50-летняя Валерия разительно изменилась

Сегодня, 17 апреля, круглую дату отмечает популярная исполнительница Валерия. Артистке исполнилось 50 лет, однако подтянутой стройной лучащейся улыбкой певице сложно дать такой возраст. Сама Валерия призналась, что ощущает себя максимум на 20-ть. С тех пор, как она начала свою песенную карьеру, артистка сильно изменилась: когда-то Валерия носила неизменно короткую стрижку и скромную одежду. Теперь певица предпочитает длинные светлые волосы и провокационные наряды.
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