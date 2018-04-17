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Апрель 17, 2018
просмотры: 123

50-летняя Валерия разительно изменилась

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Сегодня, 17 апреля, круглую дату отмечает популярная исполнительница Валерия. Артистке исполнилось 50 лет, однако подтянутой стройной лучащейся улыбкой певице сложно дать такой возраст. Сама Валерия призналась, что ощущает себя максимум на 20-ть. С тех пор, как она начала свою песенную карьеру, артистка сильно изменилась: когда-то Валерия носила неизменно короткую стрижку и скромную одежду. Теперь певица предпочитает длинные светлые волосы и провокационные наряды.

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