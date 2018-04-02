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Апрель 2, 2018
просмотры: 123

Ослепительная Высоцкая почтила память погибших в ТЦ "Зимняя вишня"

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31-я церемония вручения наград национальной кинематографической премии "Ника" началась с минуты молчания в память о погибших в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Интересно, что мероприятие прошло в "Вегас Сити Холле". Среди многих гостий мероприятия выделилась актриса Юлия Высоцкая, облаченная в ослепительно белый жакет-безрукавку. Образ дополнили лаконичные черные брюки и модные лиловые туфли.

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