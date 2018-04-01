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Апрель 1, 2018
просмотры: 123

От смешной челки до бороды: как менялся Сергей Лазарев

567

Знаменитому певцу Сергею Лазареву 1 апреля исполнилось 34 года. Он прошел длинный путь от начинающего исполнителя до представителя России на "Евровидении". Теперь он даже выпускает альбомы на английском языке.

Менялась не только манера исполнения композиций, но и имидж артиста. К 34 годам он по-настоящему возмужал: мальчишеская челка, которая многим казалась откровенно смешной, уже давно в прошлом. Теперь Лазарев – статный мужчина с недельной щетиной – кумир не только школьниц и студенток, но и состоявшихся дам.

Занято ли сердце артиста, остается только гадать. Он неохотно рассказывает о личной жизни. Тем же, кто хочет побольше узнать о Лазареве, Dni.Ru предлагают проследить, как менялся его образ.

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