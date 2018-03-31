80-летний Збруев сводит с ума россиянок

31 марта Александру Збруеву исполнилось 80 лет. Несмотря на годы актер отлично выглядит и продолжает сводить с ума женщин.
Артистке исполнилось 44 года
Большим концертом в Кремле юморист Владимир Винокур отметил 70-летие
Красавица победила в международном конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide 2018
Артист отмечает круглую дату
Награждение прошло в Большом театре
Они не смогли выбраться из чудовищной ловушки
По всей стране проходят акции памяти
В Сети появились жуткие карды из "Зимней вишни"
Миллиардер Денис Штенгелов попал в скандал после трагедии
Число жертв пожара в ТЦ "Зимняя вишня" может составить десятки
Мужчина не выдержал позора
Ему было 42 года
Запись опубликовал кемеровчанин Игорь Востриков
В зал, вместимостью 1,5 тысячи человек, продали две тысячи билетов