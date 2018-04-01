Студент-русалка покоряет мир

Студент из США Кристиан Риель – весьма необычный молодой человек. Он отдал более тысячи фунтов ради того, чтобы стать русалкой.
Странная история началась еще в детстве. Любимой героиней мультфильмов мальчика была русалка Ариэль. Осуществить мечту и стать мифическим существом ему удалось только в колледже.
Теперь Кристиан не расстается со своим золотистым хвостом. Он уже завел аккаунт в Instagram, где рассказывает о жизни современной русалки. Dni.Ru собрали лучшие фотографии человека-амфибии.
Артист возмужал к 35 годам
Евгений гордился, что сам провел сложную операцию
Несмотря на годы актер отлично выглядит
Артистке исполнилось 44 года
Большим концертом в Кремле юморист Владимир Винокур отметил 70-летие
Красавица победила в международном конкурсе красоты Miss Supermodel Worldwide 2018
Артист отмечает круглую дату
Награждение прошло в Большом театре
Они не смогли выбраться из чудовищной ловушки
По всей стране проходят акции памяти
В Останкино разразился настоящий скандал
Похоже, мальчик предпочитает песни для взрослых
Иногда диагнозы ставят слишком поздно, напомнила звезда
Ведущая показала роскошное кольцо