Студент-русалка покоряет мир

Студент из США Кристиан Риель – весьма необычный молодой человек. Он отдал более тысячи фунтов ради того, чтобы стать русалкой.

Странная история началась еще в детстве. Любимой героиней мультфильмов мальчика была русалка Ариэль. Осуществить мечту и стать мифическим существом ему удалось только в колледже.

Теперь Кристиан не расстается со своим золотистым хвостом. Он уже завел аккаунт в Instagram, где рассказывает о жизни современной русалки. Dni.Ru собрали лучшие фотографии человека-амфибии.