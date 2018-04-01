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Апрель 1, 2018
просмотры: 123

Студент-русалка покоряет мир

567

Студент из США Кристиан Риель – весьма необычный молодой человек. Он отдал более тысячи фунтов ради того, чтобы стать русалкой.

Странная история началась еще в детстве. Любимой героиней мультфильмов мальчика была русалка Ариэль. Осуществить мечту и стать мифическим существом ему удалось только в колледже.

Теперь Кристиан не расстается со своим золотистым хвостом. Он уже завел аккаунт в Instagram, где рассказывает о жизни современной русалки. Dni.Ru собрали лучшие фотографии человека-амфибии.

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