Нелепые наряды вечно молодой Натали

31 марта певица Натали празднует день рождения. Артистке исполнилось 44 года. Свои первые шаги в музыкальной индустрии Натали сделала, когда ей было всего 16 лет. Оглушительный успех накрыл певицу в 1997 году. Песня "Ветер с моря дул" в то время звучала из каждой колонки.
Однако постепенно популярность Натали стала угасать. Несколько лет о ней ничего не был слышно. Лишь в 2012 году певица вновь ворвалась во все хит-парады страны. Вторая волна пришла к артистке с композицией "О Боже, какой мужчина!". Поклонники отметили, что за годы Натали ничуть не изменилась, однако некоторые пожурили певицу за нелепые для ее возраста наряды.
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