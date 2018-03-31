Ужасающие фото кастрировавшего себя актера Сапаева

О смерти Евгения Сапаева стало известно 31 марта. 42-летнего артиста насмерть забили в Москве. Неизвестным якобы не понравился внешний вид сменившего пол мужчины. Сапаева похоронили как бездомного. Где находится могила артиста – неизвестно.
В 2014 году артист отрезал себе пенис ножом, чтобы стать женщиной. Медики тогда еле откачали Сапаева.
У Евгения могла сложиться хорошая актерская карьера. Сапаев снимался в эпизодической роли в фильме Никиты Михалкова "Утомленные солнцем – 2". После выхода картины многие были уверены, что Евгений станет покорителем женских сердец, но артист внезапно пропал.
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