Перукуа потрясла Татьяну Тарасову

"Геликон-опера" отметил 28-й День рождения. В этот вечер на сцене зала "Стравинский" в рамках фестиваля "Золотая Маска" публике был представлен спектакль, ставший уже театральным хитом – "Турандот" Дж. Пуччини. Оценить масштабную постановку пришли большие друзья театра – певцы Лев Лещенко и Александр Буйнов, актеры Игорь Костолевский, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс, Анастасия Стоцкая, тренер Татьяна Тарасова. Но главной сенсацией вечера стала певица Перукуа, которая уверяет, что "поет маткой". "И как только вам это удается?", – удивлялись гости.