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Апрель 9, 2018
просмотры: 123

Потерявшая ногу красотка удивила весь мир

567

Восходящей звезде бразильского модельного бизнеса Паоле Антонини был всего 21 год, когда в страшной аварии она потеряла ногу. Для многих такой удар стал бы концом нормальной жизни. Близкие переживали за модель, ведь именно своей внешностью она привыкла покорять сердца и зарабатывать на жизнь. И Паола Антонинни смогла удивить не только родных и друзей, но и весь мир. Она не отчаялась и продолжила строить карьеру в мире красоты. Ее профиль в Instagram привлекает к себе внимание миллионов людей, а история жизни служит лучшим мотиватором для всех, кто столкнулся с жизненными трудностями. Тяжелое увечье не мешает ей жить полноценной жизнью и наслаждаться каждым ее мгновением.

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