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Апрель 10, 2018
просмотры: 123

Толстушка Боня носит мужика на руках

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 В галерее вокала Филиппа Киркорова состоялась презентация звездного календаря и новой коллекции Татьяны Мельник "Любовь или обман". 12 месяцев, 12 ярких и талантливых женщин, 12 новых титулов для celebrity и 12 шикарных корон вдохновили Наташу Королеву, Аллу Довлатову, Жанну Эппле и других звезд. А вот стилист Сергей Зверев подготовился к мероприятию и пришел в своей короне. Развлекал гостей комик-дуэт "Боня и Кузьмич". "Как лихо она мужика на руках таскает, меня бы так кто носил!", – все ахал Зверев. 

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