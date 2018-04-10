Толстушка Боня носит мужика на руках

В галерее вокала Филиппа Киркорова состоялась презентация звездного календаря и новой коллекции Татьяны Мельник "Любовь или обман". 12 месяцев, 12 ярких и талантливых женщин, 12 новых титулов для celebrity и 12 шикарных корон вдохновили Наташу Королеву, Аллу Довлатову, Жанну Эппле и других звезд. А вот стилист Сергей Зверев подготовился к мероприятию и пришел в своей короне. Развлекал гостей комик-дуэт "Боня и Кузьмич". "Как лихо она мужика на руках таскает, меня бы так кто носил!", – все ахал Зверев.