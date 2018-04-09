60-летняя Елена Кондулайнен излучает секс

Сегодня, 9 апреля, юбилей отмечает одна из самых известных современных актрис – Елена Кондулайнен. Артистка, прославившаяся благодаря яркой внешности и раскрепощенности, и в 60 лет продолжает излучать сексуальность. Dni.ru составили подборку эротических изображений блондинки.