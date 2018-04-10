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Апрель 10, 2018
просмотры: 123

Как живет новая солистка "ВИА Гры" Ольга Меганская

567

К группе "ВИА Гра" официально присоединилась новая солистка. 26-летнюю артистку Ольгу Меганскую выбрали из сотни претенденток после того, как был объявлен кастинг желающих начать карьеру в шоу-бизнесе.

Барышня учится на третьем курсе эстрадного отделения в Ленинградском колледже культуры и искусств и планирует оформить академический отпуск, чтобы плотно заняться работой в группе, сообщает сайт "Комсомольская правда"

Звезда ведет популярный блог в Instagram. Dni.Ru собрали лучшие фотографии красавицы.

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