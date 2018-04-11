Жуткие кадры с места крушения Ми-8 в Хабаровске

В Сети появились первые фотографии с места падения вертолета Ми-8 в Хабаровске. Сотрудники МЧС уже закончили проведение поисковой операции.

В результате трагедии погибли шесть человек: все, кто находился на борту. Тела доставили в морг для проведения экспертизы.

В Хабаровском крае был объявлен траур, передает "Интерфакс". По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал "360". Причины крушения Ми-8 устанавливаются.