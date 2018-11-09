Волочковой на зависть: известная модель в прозрачных трусиках вышла в свет

В Нью-Йорке состоялось грандиозное шоу известного бельевого бренда Victoria's Secret. По подиуму в ярких нарядах и неизменными крыльями (в разных видах) прошлись всемирно известные модели. Так, Белла Хадид вышла в свет в абсолютно прозрачных трусиках. чем, по мнению русскоязычных пользователей Сети, заставила завидовать любительницу минималистичного белья Анастасию Волочкову.