Звезды погуляли на шикарной свадьбе известного ведущего

Накануне, 7 ноября, состоялась свадьба шоумена, популярного ведущего Александра Белова. Его избранницей стала модель Ульяна Бердышева. На шикарное торжество было приглашено множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Молодоженов чествовали Катя Лель, Стас Костюшкин, Анна Плетнева и многие другие.
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