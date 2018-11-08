Звезды погуляли на шикарной свадьбе известного ведущего

Накануне, 7 ноября, состоялась свадьба шоумена, популярного ведущего Александра Белова. Его избранницей стала модель Ульяна Бердышева. На шикарное торжество было приглашено множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Молодоженов чествовали Катя Лель, Стас Костюшкин, Анна Плетнева и многие другие.