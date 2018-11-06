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Ноя. 6, 2018
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Онкобольной манекенщик без мужского органа закрутил роман с трансгендером

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Фотомодель Адам Керликал стал известен на весь мир благодаря тому, что больше 90% его тела покрыто татуировками. Первый рисунок появился у него в 20 лет. Тогда мужчина боролся с раком. Ему удалось победить недуг, однако после болезни у него остались дефекты кожи, которые он и решил замаскировать под тату. С тех пор Адам никак не может остановиться. Более того, он удалил себе пенис, тестикулы и соски, чтобы его не причисляли к определенному полу. Впрочем, у Адама есть любимая женщина, которая поддерживала его во всех начинаниях. Однако, по мнению особо наблюдательных фанатов, женщина является трансгендером.

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