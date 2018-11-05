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Ноя. 5, 2018
просмотры: 123

50-летнюю фитнес-модель приняли за молоденькую студентку

567

Фитнес-модель из Сингапура продолжает набирать бешеную популярность. Женщина прославилась тем, что выглядит в разы моложе, чем есть на самом деле.

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