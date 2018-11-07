Кожа висит складками: модель похудела на 140 килограммов

Американская модель и блогер Лекси Рид сумела экстремально похудеть. Однако, обретя стройную фигуру, девушка столкнулась с серьезной проблемой. После резкой потери лишнего веса у нее образовалось три килограмма "лишней" кожи. Лекси пришлось сделать операцию. Хирурги трудились над девушкой девять часов. Еще два месяца ушло на полное восстановление. Сейчас Лекси абсолютно счастлива.
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