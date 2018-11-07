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Среда 7 ноября
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Ноя. 7, 2018
просмотры: 123

Рудковская в коротком платье спрятала живот

567

Накануне, 6 ноября, в Москве состоялась закрытая предпродажа и вечеринка в честь запуска самой громкой коллаборации осени – модных домов Moschino[tv]H&M. Отечественные знаменитости не смогли пройти мимо этой презентации. В частности, Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Яна Рудковская, выбравшая для выхода в свет короткое серебристое платье, скрывающее изгибы фигуры, и черные ботфорты, прошлись по красной дорожке в нарядах от этих брендов. Золото, серебро, блестки, крупные аксессуары – компании позиционируют свою коллекцию как праздник, воспевающий поп-культуру, радость и разнообразие.

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