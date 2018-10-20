Горячие фото оставленной Иглесиасом Курниковой

Одна из самых привлекательных теннисисток в мире Анна Курникова с годами лишь хорошеет. После рождения близнецов спортсменка похвасталась отличной фигурой.

Курникова на протяжении долгого времени живет за границей со своим женихом Энрике Иглесиасом. Красавица-спортсменка вынуждена одна сидеть с детьми, пока испанец дает концерты по всему миру. Однако Анна не унывает и иногда делится горячими кадрами с поклонниками. Dni.ru собрали лишь часть самых сексуальных фотографий знойной блондинки.