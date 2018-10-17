Жуткие кадры теракта в Керчи

В политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, которому предшествовала стрельба. Неизвестный ворвался в здание и палил по студентам. В результате трагедии погибли 10 человек, еще десятки ранены. Кадры с места теракта опубликовали очевидцы.