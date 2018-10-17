Жуткие кадры теракта в Керчи

В политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, которому предшествовала стрельба. Неизвестный ворвался в здание и палил по студентам. В результате трагедии погибли 10 человек, еще десятки ранены. Кадры с места теракта опубликовали очевидцы.
Мужчина пришел на премьеру отца
Влада и его возлюбленную объединяет любовь к спорту
Все произошло во время встречи с фанатами
16 октября день рождения прославленного артиста
Дизайнеру исполнилось 55 лет
Популярность украинской дивы набирает обороты
Устоять перед такими противницами просто невозможно
Внучка Елизаветы II вышла замуж
Актрисе исполнилось 30 лет
Горячие австралийские пожарные вновь обнажились
Примадонна снова удивила
Актер прячется от праведного гнева бывшей жены
Ведущая "Дома-2" уехала из России
Украинский лидер пошел вразнос