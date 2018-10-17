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Окт. 17, 2018
просмотры: 123

Жуткие кадры теракта в Керчи

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В политехническом колледже в Керчи прогремел взрыв, которому предшествовала стрельба. Неизвестный ворвался в здание и палил по студентам. В результате трагедии погибли 10 человек, еще десятки ранены. Кадры с места теракта опубликовали очевидцы.

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