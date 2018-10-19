66-летняя звезда сериала "Дикая роза" изуродовала себя пластикой

19 октября исполнилось 66 лет легендарной актрисе, певице, телеведущей Веронике Кастро. Мексиканская артистка прославилась благодаря сериалам "Богатые тоже плачут" и "Дикая роза". Актриса, несмотря на свои годы, никогда не была замужем. Но у нее двое взрослых сыновей, а не так давно Вероника стала бабушкой. Звезда сериалов души не чает в маленькой внучке.

Впрочем, в последнее время многочисленные поклонники всерьез обеспокоились. По их мнению, звезда сериала "Богатые тоже плачут" стала неузнаваема. А всему виной не возраст, а желание Вероники сохранить молодость и привлекательность. Поклонники убеждены: актриса явно перестаралась с пластическими операциями. Пройдя несколько столов хирургов, Кастро, по мнению фанатов, "натянулась до предела".