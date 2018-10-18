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Окт. 18, 2018
просмотры: 123

Что годы сделали с Лободой

567

Светлана Лобода считается главным в стране хитмейкером. Она собрала все самые престижные награды – от "Песни года" до "Золотого граммофона". Богиня, кумир, эталон – кажется, что время не властно над ней. Года от года она все моложе, все красивее и все прекраснее. В конце октября в столичном "Крокусе" на протяжении трех дней зрители лично смогут оценить творчество этой талантливой артистки.

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