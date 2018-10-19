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Окт. 19, 2018
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Керчь рыдает по жертвам массовой бойни

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19 октября в Керчи похоронили жертв массового убийства в политехническом колледже. У здания учебного заведения состоялась акция "Зажги свечу памяти". Почтить память погибших пришли сотни жителей города. 

Страшная трагедия унесла жизни 21 человека. Десятки пострадали, получив ранения разной степени тяжести. Как писали Dni.Ru, 17 октября вооруженный 18-летний студент привел в действие в колледже самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей. Позже он свел счеты с жизнью. 

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