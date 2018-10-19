Самую красивую дальнобойщицу нашли в России

В голове у людей, будь то США, Австралия, Россия или страны Европы, успел сложиться устойчивый и схожий почти для всех уголков мира образ дальнобойщика. Считается, что это профессия для мужчин, которые не боятся грязи, не слишком часто моются и обладают очень крепким желудком, способным выдержать все эксперименты поваров придорожных забегаловок.

Однако жизнь, как оказалось, куда богаче и разнообразнее, чем человеческая фантазия. Об этом свидетельствует само существование Екатерины Мироновой, которую смело можно назвать самой красивой в мире дальнобойщицей. 28-летняя девушка могла бы претендовать на роль модели, однако зарабатывает на жизнь, сидя за рулем многотонного грузовика.

О своей жизни она рассказывает в Сети на странице в Instagram и на канале в YouTube. Впрочем, глядя на красавицу, можно предположить, что многие подписчики смотря ее видео и фотографии исключительно из-за ее впечатляющих внешних данных.