Гуськов и Вележева показали красавца-сына

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова", где одну из главных ролей исполнил прославленный актер Алексей Гуськов. Отметим, что на красной дорожке артист появился в обществе супруги, актрисы Лидии Вележевой, и сына Владимира. По мнению фанаток, молодой мужчина весьма хорош собой.
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