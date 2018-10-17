Гуськов и Вележева показали красавца-сына

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма "Вечная жизнь Александра Христофорова", где одну из главных ролей исполнил прославленный актер Алексей Гуськов. Отметим, что на красной дорожке артист появился в обществе супруги, актрисы Лидии Вележевой, и сына Владимира. По мнению фанаток, молодой мужчина весьма хорош собой.