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Окт. 16, 2018
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Как две капли воды: новая девушка Соколовского оказалась копией Дакоты

567

На днях стало известно, что певец Влад Соколовский, который еще недавно был мужем вокалистки Риты Дакоты, нашел новую девушку. Поклонники артиста моментально вычислили его зазнобу в соцсетях.

Как оказалось, избранницей Соколовского стала Наталья Сульянова, известная под псевдонимом Tasha Smith. Девушка работает инструктором по фитнесу. Поговаривают, именно любовь к спорту сплотила Влада и Наталью. К слову многие пользователи Сети отметили, что Дакота и Сульянова с первого взгляда кажутся похожими, как две капли воды . Примечательно, что ни Соколовский, ни его новая возлюбленная ситуацию пока не комментируют.


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