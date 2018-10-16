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ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 16, 2018
просмотры: 123

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

567

Герцог и герцогиня Сассекские в этот понедельник прилетели в Австралию в рамках королевского турне. Королевская чета уже успела встретиться со своими поклонниками, посетить зоопарк и поговорить с генерал-губернатором Австралии. Фотографии из их поездки смотрите в этом фоторепортаже. 



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