Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

Герцог и герцогиня Сассекские в этот понедельник прилетели в Австралию в рамках королевского турне. Королевская чета уже успела встретиться со своими поклонниками, посетить зоопарк и поговорить с генерал-губернатором Австралии. Фотографии из их поездки смотрите в этом фоторепортаже.
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