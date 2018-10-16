Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

Герцог и герцогиня Сассекские в этот понедельник прилетели в Австралию в рамках королевского турне. Королевская чета уже успела встретиться со своими поклонниками, посетить зоопарк и поговорить с генерал-губернатором Австралии. Фотографии из их поездки смотрите в этом фоторепортаже.







