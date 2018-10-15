Как изменился больной раком Юдашкин

Накануне, 14 октября, исполнилось 55 лет прославленному российскому дизайнеру Валентину Юдашкину. Кутюрье прославился не только своими работами, но и болезнью. Незадолго до смерти мэтр отечественной сцены Иосиф Кобзон на всю страну сообщил, что у Юдашкина рак, причем настолько запущенный, что пошли метастазы. К счастью, модельера вовремя прооперировали. Говорят, теперь Валентин в ремиссии, однако болезнь наложила отпечаток на его внешность.
Популярность украинской дивы набирает обороты
Устоять перед такими противницами просто невозможно
Внучка Елизаветы II вышла замуж
Актрисе исполнилось 30 лет
Горячие австралийские пожарные вновь обнажились
Люди совершили аварийную посадку, их жизням ничего не угрожает
Футболисты сдружились в декабре 2012 года
Телеблондинка посетила "Пионерские чтения"
Актриса резко помолодела
Эти женщины сделали правильный выбор
Актриса в ужасе
На странное поведение мужа актрисы обратили внимание
Поклонники заподозрили юмориста в неверности
Телепроект подошел к концу