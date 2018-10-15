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Окт. 15, 2018
просмотры: 123

Как изменился больной раком Юдашкин

567

Накануне, 14 октября, исполнилось 55 лет прославленному российскому дизайнеру Валентину Юдашкину. Кутюрье прославился не только своими работами, но и болезнью. Незадолго до смерти мэтр отечественной сцены Иосиф Кобзон на всю страну сообщил, что у Юдашкина рак, причем настолько запущенный, что пошли метастазы. К счастью, модельера вовремя прооперировали. Говорят, теперь Валентин в ремиссии, однако болезнь наложила отпечаток на его внешность.

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