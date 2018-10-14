Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Говорят, что красота Анджелины Джоли – вещь уникальная и неповторимая. Однако украинская певица Татьяна Воржева смело опровергает это утверждение. Дива доказала, что она не слепо подражает внешности и повадкам знаменитости, а стремится создать свой собственный образ, вдохновляясь иконой красоты.