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Окт. 14, 2018
просмотры: 123

Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

567

Говорят, что красота Анджелины Джоли – вещь уникальная и неповторимая. Однако украинская певица Татьяна Воржева смело опровергает это утверждение. Дива доказала, что она не слепо подражает внешности и повадкам знаменитости, а стремится создать свой собственный образ, вдохновляясь иконой красоты.

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