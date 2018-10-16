Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

16 октября исполнилось бы 56 лет всемирно известному оперному артисту Дмитрию Хворостовскому . С трогательными словами обратилась к певцу вдова Флоранс. "С днем рождения, мое солнце! Я буду любить тебя всегда, скучаю по тебе каждый день", – написала до сих пор не смирившаяся с утратой женщина в своем аккаунте в Facebook. Многочисленные поклонники выразили слова поддержки и соболезнований.