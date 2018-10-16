Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

Пугачева притащила мужа к покойнику Толпа мужиков побила Волочкову Чего достигла Ани Лорак к 40 годам Метаморфозы Меладзе Молодая секси-чиновница взорвала "Остров любви"

Самое читаемое

Вскрылось грязное прошлое Барановской и Аршавина
Праздник с Пугачевой закончился скандалом
Исхудавшая Елена Степаненко серьезно больна
Несостоявшийся жених раскрыл интимную тайну Ольги Бузовой
Не говорит и не двигается: внезапный инсульт перечеркнул планы Волочковой
партнеры
Вторник 16 октября
Лента новостей
17:40
Машина всмятку: звезда "Дома-2" пострадала в страшной аварии
17:38
Рецидив: Гришаева обратилась за помощью из-за рака
17:34
В Астрахани верблюд опрокинул грузовик и умер
17:01
Драчунов Кокорина и Мамаева столкнули лбами с избитыми чиновниками
16:54
Известная блогерша насмерть разбилась в ДТП
16:51
Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
16:50
Собчак причастна к расставанию Матильды и Шнура
16:49
"Единая Россия" укрепляет международные позиции
16:45
В Москве разъяренный водитель открыл стрельбу
16:15
Володин поздравил депутатов с получением госнаград
16:05
Глушаков заткнул возмущенный изменой народ
15:58
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
15:56
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь
15:52
Бабушка сестер Хачатурян решилась на шокирующее признание
15:42
Высоцкая получила по шее за публичные ласки с престарелым мужем
15:34
В московском ТРЦ жестоко избили блогеров
15:30
Арестованные дебоширы Кокорин и Мамаев попросились в церковь
15:03
Московский рынок недвижимости растет на фоне дешевой ипотеки
14:55
Брошенная Питтом красавица-архитектор выходит замуж
14:51
Рынска рассекретила нового любовника Шнуровой
14:50
Звезда "Брата-2" откровенно рассказала об алкоголизме
14:47
Умер один из создателей цифрового телевидения
14:28
Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
14:23
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
14:21
Россия и Чехия расширяют межпарламентское сотрудничество
14:13
Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
13:59
Женщина упала с кровати во время секса и стала инвалидом
13:52
Обколотая Таисия Повалий лишилась самого главного
13:52
Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
13:41
Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
13:35
В Башкирии в частном доме сгорел трехлетний ребенок
13:31
Блестит и в перьях: Малышева поразила невероятным образом
13:14
Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл
13:13
Тело 12-летнего мальчика найдено в квартире в Нижнем Тагиле
13:01
Анастасия Приходько уходит со сцены
13:01
Малахова гордится своими рабочими ртом и грудью
12:49
"Где твоя Родина, сынок?": россияне взорвались из-за планов Нурмагомедова стать украинцем
12:48
Названа дата отправки нового экипажа на МКС
12:45
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
12:25
В Москве найден мертвым бывший владелец газеты "Спорт-Экспресс"
12:13
"Три дня под окнами": у известной модели цинично отобрали маленькую дочь
12:06
Без трусов и в шубе: стареющая Волочкова выставила свои прелести
11:59
В Петербурге школьники госпитализированы с отравлением ртутью
11:47
Преобразившийся сын-фрик Яковлевой развлекся на камеру с двумя кисками
11:45
В Госдуме рассказали о ходе рассмотрения нового бюджета
11:45
В Екатеринбурге в руках у женщины взорвался пакет
11:41
Как живут под домашним арестом убившие отца сестры Хачатурян
11:34
"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках
11:13
Народ шарахается от картины с Трампом
11:02
Неадекватная россиянка выкопала из могилы недавно умершую мать
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Урока мне хватит": госпитализированный Стас Пьеха сделал заявление
"Бейте нас!": мать Кокорина закатила истерику Малахову
Пугачеву ткнули носом в грязные измены Галкина
"Обещал развестись": любовница раскрыла планы Марьянова перед смертью
Цымбалюк-Романовская резко высказалась о своем уголовном сроке
Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Окт. 16, 2018
просмотры: 123

Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому

567

16 октября исполнилось бы 56 лет всемирно известному оперному артисту Дмитрию Хворостовскому. С трогательными словами обратилась к певцу вдова Флоранс. "С днем рождения, мое солнце! Я буду любить тебя всегда, скучаю по тебе каждый день", – написала до сих пор не смирившаяся с утратой женщина в своем аккаунте в Facebook. Многочисленные поклонники выразили слова поддержки и соболезнований.

поделиться

комментарии

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

Все произошло во время встречи с фанатами

567

Как изменился больной раком Юдашкин

Дизайнеру исполнилось 55 лет

567

Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Популярность украинской дивы набирает обороты

567

Очарование темной стороны: Самые горячие злодейки из кино

Устоять перед такими противницами просто невозможно

567
567
567

Пожарные на публике приласкали своих пушистиков

Горячие австралийские пожарные вновь обнажились

567

Крушение "Союза" с экипажем сняли по кадрам

Люди совершили аварийную посадку, их жизням ничего не угрожает

567

История дружбы Кокорина и Мамаева

Футболисты сдружились в декабре 2012 года

567

Беременная Собчак показала расплывшуюся фигуру

Телеблондинка посетила "Пионерские чтения"

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II закатила истерику на свадьбе из-за беременности Меган Маркл

Знойная красотка дважды испортила праздник принцессе
Шоу-бизнес

Неузнаваемая Пугачева выглядит моложе Баскова

Свежее фото Примадонны обеспокоило фанатов

Политика

Избиение Порошенко попало на видео
Лукашенко крепко врезал беспредельщику Порошенко
Кремль оценил странные заявления Трампа о Путине
Страшные тайны: комик во власти Михаил Евдокимов

Шоу-бизнес

Орлова вывалила грудь ради спасения истекающего кровью Хабиба
Собчак причастна к расставанию Матильды и Шнура
"Силикон лопнет": Пынзарь из "Дома-2" возмутила снимком в тесном купальнике
Кончаловский наконец-то предъявил публике веселую дочь

Проишествия

Опубликована предсмертная записка актера из "Глухаря"
28-летнюю модель жестоко расстреляли в собственной машине
Подробности гибели в СИЗО актера из "Глухаря"
Как падали "Союзы"

Lifestyle

Сериал "Светлана" на Первом канале расскажет о судьбе дочери Сталина
Фильм "Праздник" довел Джигурду до бешенства
Агутин спелся со Шнуровым: вышел клип "Какая-то фигня" (видео)
Монтсеррат Кабалье скончалась после долгой борьбы с раком
Политика

Избиение Порошенко попало на видео

Украинского лидера жестко приложили
Шоу-бизнес

Матери стало стыдно за Лизу Боярскую

Родительница актрисы осыпала похвалами своего зятя
Шоу-бизнес

"Занималась любовью": Бондарчук шокировала синяками на коленках

Молодой любовник, видимо, доводит красавицу до исступления

Шоу-бизнес

Миддлтон попала в больницу после известия о беременности Маркл

Женщину заметили возле роддома

Гороскоп

Раскрыт коварный план грезящего о войне Порошенко
Какая опасность поджидает скрывающихся Скрипалей после отравления
Астрологический прогноз с 15 по 21 октября 2018 года
Барановская не может отказаться от Аршавина

Фоторепортажи

Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой
Было бы 56: душераздирающее обращение вдовы к Хворостовскому
Как изменился больной раком Юдашкин
Затмить кумира: как двойник Анджелины Джоли покоряет мир

Спорт

Жесткое падение на тренировке Загитовой (видео)
"Рядовая история": Боярский сравнил Кокорина с Д'Артаньяном
Мамаев вцепился в последний шанс избежать тюрьмы
Неожиданный поворот в деле Кокорина и Мамаева

Регионы

Санитары жестоко поиздевались над психбольным (видео)
Военный пенсионер убил жену на глазах маленьких сыновей
Самолет с пассажирами потерпел аварию в Якутске (видео)
Кокорин сел в тюрьму на 2 года после возмущения Путина
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru