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Окт. 4, 2018
просмотры: 123

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

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Москва простилась с Романом Карцевым, которого все запомнили по монологам "Авас" и "Раки" и по кинофильмам"Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Старые клячи" и "Мастер и Маргарита". На панихиду пришло много знаменитостей, которые восприняли уход актера как личную потерю – Михаил Жванецкий, Марк Захаров, Клара Новикова, Марк Рудинштейн. Но одной из первых пришла Алла Пугачева с молодым мужем Максимом Галкиным. Она, как оказалась, любила и знала покойного.

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