Михаил Боряский наконец показал внука

На днях в Крыму начал свою работу кинофестиваль детских и семейных фильмов "Солнечный остров". Открывать мероприятие прибыло множество знаменитостей: актер Сергей Никоненко, режиссер Наталья Бондарчук, продюсер Александр Иншаков. Председательствовал в оргкомитете фестиваля актер Дмитрий Харатьян. Внимание СМИ привлек его коллега Михаил Боярский. Вместе с супругой Ларисой Луппиан артист вывел в свет пятилетнего внука Андрея – сына его наследницы Елизаветы Боярской и ее мужа, актера Максима Матвеева.