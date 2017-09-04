Михаил Боряский наконец показал внука

На днях в Крыму начал свою работу кинофестиваль детских и семейных фильмов "Солнечный остров". Открывать мероприятие прибыло множество знаменитостей: актер Сергей Никоненко, режиссер Наталья Бондарчук, продюсер Александр Иншаков. Председательствовал в оргкомитете фестиваля актер Дмитрий Харатьян. Внимание СМИ привлек его коллега Михаил Боярский. Вместе с супругой Ларисой Луппиан артист вывел в свет пятилетнего внука Андрея – сына его наследницы Елизаветы Боярской и ее мужа, актера Максима Матвеева.
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