Трагедия в Беслане: как это было

Захват заложников в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Только спустя три дня силовикам удалось взять штурмом учебного заведение и ликвидировать боевиков.
В результате страшного теракта погибли 333 человека. сотни оказались ранены. Dni.Ru вспоминают, как это было.
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