Трагедия в Беслане: как это было

Захват заложников в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Только спустя три дня силовикам удалось взять штурмом учебного заведение и ликвидировать боевиков.

В результате страшного теракта погибли 333 человека. сотни оказались ранены. Dni.Ru вспоминают, как это было.