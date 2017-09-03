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Сен. 3, 2017
просмотры: 123

Трагедия в Беслане: как это было

567

Захват заложников в школе №1 Беслана произошел 1 сентября 2004 года. Только спустя три дня силовикам удалось взять штурмом учебного заведение и ликвидировать боевиков.

В результате страшного теракта погибли 333 человека. сотни оказались ранены. Dni.Ru вспоминают, как это было.

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