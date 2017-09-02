Кто из звезд решился на штурм "Голоса"

Стартовал шестой сезон шоу "Голос". В первых четырех выпусках программы жюри будет формировать команды из вокалистов. Среди тех, кто решился попытать счастье на шоу, есть и вполне состоявшиеся артисты.
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