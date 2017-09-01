Барановская отправила красавицу-дочь в школу

Сегодня, 1 сентября, многие отечественные знаменитости нашли время в своем плотном графике и собственноручно отвели наследников в школу. Причем если для дочки певицы Светланы Лободы поход в учебное заведение происходит впервые, то для детей Юлии Барановской – нет.
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