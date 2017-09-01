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Сен. 1, 2017
просмотры: 123

Обнародовано нежное фото Верника и Богомолова

567

В Москве состоялся сбор труппы МХТ им. А.П.Чехова. Театр открыл 120-й сезон. Мероприятие началось небольшим перформансом – был представлен номер из спектакля Кирилла Серебренникова "Зойкина квартира". Так коллектив выразил поддержку опальному режиссеру.  Потом выступил художественный руководитель театра Олег Табаков. Но особое внимание СМИ привлекла теплая встреча режиссера Константина Богомолова и актера Игоря Верника. Последний нежно обхватил коллегу за шею при приветствии.

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