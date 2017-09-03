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Сен. 3, 2017
просмотры: 123

Как живут школьницы-гимнастки Аверины

567

Российские школьницы-гимнастки Дина и Арина Аверины завоевали все золотые медали в личных соревнованиях на Чемпионате мира в Италии. В ходе первенства они практически всегда занимали первое и второе места. Dni.Ru собрали лучшие фотографии спортсменок.

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