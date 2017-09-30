Роскошные формы "улучшенного двойника" Меган Фокс

Модель Клаудиа Альенде из Бразилии прославилась на весь мир благодаря своим выдающимся формам и удивительному сходству с секс-символом Голливуда Меган Фокс. Критики отмечают, что и одна, и вторая красавицы вышли из под ножа пластического хирурга, и, возможно, их "собирали" по одинаковым лекалам, поэтому, мол, сходство неудивительно. Поклонники же отвечают им, что оценивают результат, а не путь к нему. И многие сходятся во мнении, что если Клаудию Альенде и можно назвать двойником Меган Фокс, то явно улучшенной его версией. Чтобы наши читатели смогли сложить собственное мнение по этому вопросу, Dni.Ru собрали соблазнительные фотографии бразильской модели.