Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

История любви двух звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко напоминала красивую сказку. Дмитрий так романтично ухаживал, что Ольга быстро сдалась и согласилась выйти за него замуж. Летом влюбленные сыграли свадьбу. Однако уже в сентябре Рапунцель обвинила супруга в оскорблениях и побоях, написала на Дмитренко заявление в полицию и собралась разводиться. Dni.ru решили вспомнить самые трогательные моменты некогда красивой истории любви.
К 10 часам утра у магазина собрались около 100 человек
Бывшая спортсменка сохранила великолепную фигуру
Супруги буквально светились от счастья
На 92-м году жизни скончался основатель Playboy Хью Хефнер
Больше всего денег за год заработала София Вегара
Певица вышла в свет в сексуальном наряде
Актриса выглядела великолепно на премьере
Внук Пугачевой произвел впечатление своей эмоциональностью
Певица снова удивила поклонников
В Москве вручили премии канала Musicbox
Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Ольга Рапунцель не может встать с кровати
"Бракосочетание века" не состоится
Вдовец артистки покинул Москву