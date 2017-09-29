Красивая история любви беременной звезды "Дома-2" закончилась крахом

История любви двух звезд "Дома-2" Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко напоминала красивую сказку. Дмитрий так романтично ухаживал, что Ольга быстро сдалась и согласилась выйти за него замуж. Летом влюбленные сыграли свадьбу. Однако уже в сентябре Рапунцель обвинила супруга в оскорблениях и побоях, написала на Дмитренко заявление в полицию и собралась разводиться. Dni.ru решили вспомнить самые трогательные моменты некогда красивой истории любви.