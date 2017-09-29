Москвичи наелись iPhone

В российской столице стартовали продажи iPhone 8. Желающие приобрести новый смартфон от Apple занимали очередь у здания ГУМа еще ночью. Всего к 10 часам утра у магазина собрались около 100 человек. Однако ажиотажа, как в прошлые годы не было.

Как писали Dni.Ru, Apple​ представила три новых модели iРhone 12 сентября. Согласно информации на официальном сайте компании, iPhone 8 с 64 гигабайтами можно будет купить за 56 990 рублей. Вариант с 256 гигабайтами – за 68 990 рублей. iPhone 8 Plus будет стоить 64 990 рублей и 76 990 рублей соответственно. Отметим, что iPhone X поступит в продажу в начале ноября.