Пиманов привел на премьеру красавицу-жену Погодину

В Государственном Кремлевском дворце состоялась премьера фильма Алексея Пиманова "Крым". Поддержать режиссера пришло множество знаменитостей: актер Эммануил Виторган с супругой Ириной, телеведущий Дмитрий Дибров, его коллеги Елена Малышева и Арина Шарапова. Разумеется, не смогла пропустить премьеру и супруга Пиманова, актриса Ольга Погодина, которая великолепно выглядела. позируя журналистам на красной дорожке.