Стройная Слуцкая блеснула на красной дорожке

В столице состоялась церемония открытия Московского театра мюзикла (МТМ) в бывшем театре "Россия" на Пушкинской площади. Театр мюзикла переехал из ДК им. Горбунова в Филях по окончании реконструкции здания театра "Россия". В честь события на сцене Театра сыграли мюзикл "Принцесса цирка", который посетило множество знаменитостей. Среди всех звезд особенно ярко блеснула бывшая фигуристка Ирина Слуцкая. Спортсменка вышла в свет в стильном сером платье, демонстрирующем все прелести ее стройной фигуры.
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