"У меня было больше 1000 женщин": рай короля обнаженки

27 сентября 2017 года на 92 году жизни скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Он умер от старости. В последние минуты с издателем была его семья.

Хефнер родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии он недолгое время работал в рекламном отделе журнала Esquire, однако затем решил создать собственный журнал. В декабре 1953 года вышел первый выпуск Playboy с актрисой Мэрилин Монро на обложке. За более чем полувековую историю журнала в нем печатались фотографии, статьи и интервью многих звезд, среди которых были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.

Создание журнала позволило Хефнеру прожить увлекательную жизнь. Миллионы мужчин завидовали американцу, постоянно окруженному молодыми красотками. "Я бы не поменялся местами ни с кем на свете", – постоянно твердил Хефнер при жизни.

По признанию Хью, количество его любовниц перевалило за 1000. При этом основатель Playboy был трижды женат.