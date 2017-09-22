Родившая Снигирь лишилась своей красоты

Актриса Юлия Снигирь вернулась в кино после рождения сына. Артистка приняла участие в съемках многосерийного фильма "Хождение по мукам", основанного на романе Алексея Толстого. Вместе с Юлией в картине снялись Анна Чиповская, Антон Шагин, Андрей Мерзликин, Евгений Стычкин, Светлана Ходченкова и многие другие.