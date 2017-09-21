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Сен. 21, 2017
просмотры: 123

Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую

567

Скандал, развернувшийся вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" оказал и положительное влияние на культурную жизнь России. СМИ обратили внимание на жизнь знаменитой балерины и отыскали ее праправнучку. Элеонора Севенард – именно так зовут юную красавицу – пошла по стопам знаменитой родственницы и связала свою жизнь с балетной сценой. А по красоте, уверены многие, девушка даже превзошла очаровавшую Николая II артистку.

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