Праправнучка превзошла красотой Кшесинскую

Скандал, развернувшийся вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда" оказал и положительное влияние на культурную жизнь России. СМИ обратили внимание на жизнь знаменитой балерины и отыскали ее праправнучку. Элеонора Севенард – именно так зовут юную красавицу – пошла по стопам знаменитой родственницы и связала свою жизнь с балетной сценой. А по красоте, уверены многие, девушка даже превзошла очаровавшую Николая II артистку.