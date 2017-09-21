Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

Стивен Кинг – один из самых успешных современных писателей. Его популярность огромна. За 40 с лишним лет работы Кинг ни разу не потерпел фиаско. Все его книги становились бестселлерами, а экранизации произведений собирали рекордные кассы.
Актер расстался и с женой и с любовницей
В Москве состоялся грандиозный праздничный вечер мэтра эстрады
Звезды поздравили радиостанцию с началом сезона
Яна Недзвецкая четвертую подряд коллекцию представляет самым необычным способом
Телеведущий вышел в свет в смелом молодежном образе
Министр культуры поприсутствовал на съемках военно-исторического фильма
Артистка получила почетную награду
Детям Примадонны исполнилось четыре года
Сегодня, 18 сентября, день рождения оперной дивы
Фигуристка позвала звездных друзей с детьми
Протекция Примадонны помогла не всем
Всего в конфликте принимали участие около 150 человек
Наследник прокомментировал известие об ухудшении состояния актера
Женщина оставила позади все предрассудки