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Сен. 21, 2017
просмотры: 123

Лучшие экранизации романов Стивена Кинга

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Стивен Кинг – один из самых успешных современных писателей. Его популярность огромна. За 40 с лишним лет работы Кинг ни разу не потерпел фиаско. Все его книги становились бестселлерами, а экранизации произведений собирали рекордные кассы.

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