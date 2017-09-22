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Сен. 22, 2017
просмотры: 123

Кокетливая Навка поразила гостей Эмина

567

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов пригласил  друзей на открытие своего третьего торгово-развлекательного центра Vegas. В Кунцево случился настоящий звездопад. Гости удивляли нарядами, песнями, образами, а Эмин – традиционным размахом и щедростью. Особое внимание собравшихся было приковано к фигуристке Татьяне Навке. Она кокетливо оголила плечо и восхитила всех собравшихся. На аллее славы в этот вечер появилась ее именная звезда. Кроме того, так увековечили Евгения Плющенко и двукратного чемпионо мира по боевому самбо Хабиба Нурмагомедова.

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