Кокетливая Навка поразила гостей Эмина

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов пригласил друзей на открытие своего третьего торгово-развлекательного центра Vegas. В Кунцево случился настоящий звездопад. Гости удивляли нарядами, песнями, образами, а Эмин – традиционным размахом и щедростью. Особое внимание собравшихся было приковано к фигуристке Татьяне Навке. Она кокетливо оголила плечо и восхитила всех собравшихся. На аллее славы в этот вечер появилась ее именная звезда. Кроме того, так увековечили Евгения Плющенко и двукратного чемпионо мира по боевому самбо Хабиба Нурмагомедова.