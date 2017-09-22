Кокетливая Навка поразила гостей Эмина

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов пригласил друзей на открытие своего третьего торгово-развлекательного центра Vegas. В Кунцево случился настоящий звездопад. Гости удивляли нарядами, песнями, образами, а Эмин – традиционным размахом и щедростью. Особое внимание собравшихся было приковано к фигуристке Татьяне Навке. Она кокетливо оголила плечо и восхитила всех собравшихся. На аллее славы в этот вечер появилась ее именная звезда. Кроме того, так увековечили Евгения Плющенко и двукратного чемпионо мира по боевому самбо Хабиба Нурмагомедова.
Юная балерина уже успела заявить о себе как о профессионале
Актер расстался и с женой и с любовницей
Все его книги становились бестселлерами, а экранизации произведений собирали рекордные кассы
В Москве состоялся грандиозный праздничный вечер мэтра эстрады
Звезды поздравили радиостанцию с началом сезона
Яна Недзвецкая четвертую подряд коллекцию представляет самым необычным способом
Телеведущий вышел в свет в смелом молодежном образе
Министр культуры поприсутствовал на съемках военно-исторического фильма
Артистка получила почетную награду
Детям Примадонны исполнилось четыре года
Внимание cемитысячного Кремля было приковано к именитой гимнастке
Пара окажется на распутье: либо остаться вместе навсегда, либо разойтись окончательно
В разрыве пары репортеры нашли много странностей
Об актрисе рассказала ее подруга