Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

В Государственном Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт, посвященный юбилею мэтра отечественной эстрады Иосифа Кобзона. Поздравить артиста пришло множество гостей, в том числе президент Владимир Путин. Не оставила без внимания мероприятие и экс-спортсменка Алина Кабаева, появившаяся на концерте с распущенными волосами, в скромной белой блузке и зеленой цветастой юбке.
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