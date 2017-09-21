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Сен. 21, 2017
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Скромная Кабаева пришла на юбилей Кобзона

567

В Государственном Кремлевском дворце состоялся грандиозный концерт, посвященный юбилею мэтра отечественной эстрады Иосифа Кобзона. Поздравить артиста пришло множество гостей, в том числе президент Владимир Путин. Не оставила без внимания мероприятие и экс-спортсменка Алина Кабаева, появившаяся на концерте с распущенными волосами, в скромной белой блузке и зеленой цветастой юбке.

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